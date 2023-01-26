Зампостпреда РФ при ОБСЕ: Запад приблизился к опасной черте на пути к конфликту в Европе

США и их партнеры по НАТО подошли к опасной границе на пути к масштабному военному конфликту в Европе. Об этом заявил заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
«Их осознанные действия по эскалации военного противостояния на Украине – это прямой путь к полномасштабному военному конфликту в Европе, от которого точно проиграют абсолютно все», — отметил он.
По словам Буякевича, принятые Западом решения по Украине «вызовут дальнейшие жертвы среди гражданского населения и дополнительные разрушения во многих населенных пунктах». При этом в случае масштабного конфликта в Европе США и Британия отсидятся в стороне, уверен зампостпреда РФ при ОБСЕ.