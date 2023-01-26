Зампостпреда РФ при ОБСЕ: Запад приблизился к опасной черте на пути к конфликту в Европе

По словам Буякевича, принятые Западом решения по Украине «вызовут дальнейшие жертвы среди гражданского населения и дополнительные разрушения во многих населенных пунктах». При этом в случае масштабного конфликта в Европе США и Британия отсидятся в стороне, уверен зампостпреда РФ при ОБСЕ.