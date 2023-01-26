Начальника управления ФТС России задержали по подозрению в получении взятки в Москве

Начальника управления центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России задержали в Москве. Против него возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал «112».
Таможенника подозревают в хищении государственных средств и получении взяток от подрядчиков. Сотрудники ФСБ задержали его на рабочем месте. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинения и изберут меру пресечения.
Ранее врио ректора смоленской сельхозакадемии задержали по подозрению в получении взятки от студентки. По версии правоохранителей, у фигуранта могли быть подельники.