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Начальника управления ФТС России задержали по подозрению в получении взятки в Москве

Происшествия
Начальника управления ФТС России задержали по подозрению в получении взятки в Москве

Начальника управления центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России задержали в Москве. Против него возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал «112».

Таможенника подозревают в хищении государственных средств и получении взяток от подрядчиков. Сотрудники ФСБ задержали его на рабочем месте. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

Ранее врио ректора смоленской сельхозакадемии задержали по подозрению в получении взятки от студентки. По версии правоохранителей, у фигуранта могли быть подельники.
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