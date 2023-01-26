Ставки растут: депутат ГД Белик о возможных поставках Киеву истребителей

Депутат рассказал, что такое неуемное стремление Запада к эскалации означает, что решать конфликт предстоит именно на фронтах. С одной стороны, успехи России на поле боя заставляют горячие головы за океаном задуматься о том, стоит ли идти на эскалацию, с другой - заставляют сильнее нервничать и рассуждать о новых поставках. Если наша страна справляется с последствиями одних поставок, то время давать другие, решили на Западе.