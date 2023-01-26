Ставки растут: депутат ГД Белик о возможных поставках Киеву истребителей

Западные страны, прежде всего США, заинтересованы в максимальной эскалации конфликта. Вполне вероятно, рано или поздно дойдут и до истребителей. Вашингтон придумал очень красивую схему поставок вооружений, когда ответственность как бы «размывается» между всеми членами НАТО. России следует дать максимально жесткий ответ, чтобы пресечь такие поставки в будущем. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал депутат Государственной думы Дмитрий Белик.
Сегодня, 26 января, издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило, что на Западе сейчас обсуждают тему поставок истребителей на Украину, однако опасаются дальнейшего роста эскалации.
«Аппетиты киевского режима увеличиваются, а Запад готов осуществлять поставки даже в ущерб собственным запасам оружия. Ставки растут, западные страны все смелее решаются на поставки, так что не исключено, что может дойти и до поставки истребителей. У Вашингтона есть рычаги давления на страны НАТО, которые, как показала ситуация с танками, по отдельности не горят желанием поставлять вооружения, но вот коллективно готовы, потому что ответственность тогда размывается», — отметил парламентарий.
Депутат рассказал, что такое неуемное стремление Запада к эскалации означает, что решать конфликт предстоит именно на фронтах. С одной стороны, успехи России на поле боя заставляют горячие головы за океаном задуматься о том, стоит ли идти на эскалацию, с другой - заставляют сильнее нервничать и рассуждать о новых поставках. Если наша страна справляется с последствиями одних поставок, то время давать другие, решили на Западе.
«Эта уверенность американоцентричного Запада должна быть разбита об ответную реакцию России, к слову, наша страна еще проявила не весь свой потенциал. А вот странам НАТО, по указке США, опрометчиво опустошающим свои запасы, следует задуматься, что в конфликте не всегда можно участвовать опосредованно и рассчитывать, что их это не коснется», — заключил он.
Напомним, что на минувшей недели Запад анонсировал передачу Киеву танков, включая немецкие «Леопарды», британские «Челленджеры» и американские «Абрамсы». Всего около 150 машин. Лондон заявил, что английские танки приедут уже в марте.