Радикалы стали активнее в районах, прилегающих к нефтегазовым месторождениям.
Боевики из проамериканской группировки «Сирийские демократические силы» (СДС) совершили налет на деревню Дардара в провинции Хасака и похитили несколько человек. Об этом сообщает информационное агентство SANA.
Очевидцы произошедшего рассказали, что курдские радикалы прибыли в населенный пункт, располагающийся в районе Аль-Ярубия, на бронированной технике и джипах. После этого они начали врываться в дома с целью разбоя, а также насильно увезли с собой нескольких мирных жителей.
Источники в провинции Хасака сообщают, что члены СДС в последние дни особенно активны в северо-восточной части региона, в районах, располагающихся вблизи нефтяных месторождений. Там они развернули новые контрольно-пропускные пункты, где дежурить вооруженная охрана.
Курдские боевики, действующие сообща с американскими военными, все еще незаконно удерживают обширные регионы Заевфратья, где находится большая часть полезных ископаемых Сирийской Арабской Республики. При этом они отладили маршруты контрабанды нефти и газа из страны через иракскую границу. Официальный Дамаск неоднократно выступал против этого, однако представители западных государств игнорируют данные обоснованные претензии.