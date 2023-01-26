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Проамериканские боевики похитили нескольких человек в сирийской провинции Хасака

Весь мир
Проамериканские боевики похитили нескольких человек в сирийской провинции Хасака

Радикалы стали активнее в районах, прилегающих к нефтегазовым месторождениям.

Боевики из проамериканской группировки «Сирийские демократические силы» (СДС) совершили налет на деревню Дардара в провинции Хасака и похитили несколько человек. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Очевидцы произошедшего рассказали, что курдские радикалы прибыли в населенный пункт, располагающийся в районе Аль-Ярубия, на бронированной технике и джипах. После этого они начали врываться в дома с целью разбоя, а также насильно увезли с собой нескольких мирных жителей.

Источники в провинции Хасака сообщают, что члены СДС в последние дни особенно активны в северо-восточной части региона, в районах, располагающихся вблизи нефтяных месторождений. Там они развернули новые контрольно-пропускные пункты, где дежурить вооруженная охрана.

Курдские боевики, действующие сообща с американскими военными, все еще незаконно удерживают обширные регионы Заевфратья, где находится большая часть полезных ископаемых Сирийской Арабской Республики. При этом они отладили маршруты контрабанды нефти и газа из страны через иракскую границу. Официальный Дамаск неоднократно выступал против этого, однако представители западных государств игнорируют данные обоснованные претензии.
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