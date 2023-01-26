Проамериканские боевики похитили нескольких человек в сирийской провинции Хасака

Очевидцы произошедшего рассказали, что курдские радикалы прибыли в населенный пункт, располагающийся в районе Аль-Ярубия, на бронированной технике и джипах. После этого они начали врываться в дома с целью разбоя, а также насильно увезли с собой нескольких мирных жителей.