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Мантуров заявил, что удивлен медлительностью США в вопросе введения санкций против него

Общество
Мантуров заявил, что удивлен медлительностью США в вопросе введения санкций против него

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров прокомментировал введение новых санкций со стороны США.

То, что он попал в ограничительный список, для Мантурова значения не имеет. Министр промышленности и торговли признался, что удивлен медлительностью американцев в этом вопросе.

Включение в санкционный список США предлагает заморозку активов в стране и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. Кроме Дениса Мантурова, под ограничения попал глава Татарстана Рустам Минниханов.
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