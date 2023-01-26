Мантуров заявил, что удивлен медлительностью США в вопросе введения санкций против него

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров прокомментировал введение новых санкций со стороны США.
То, что он попал в ограничительный список, для Мантурова значения не имеет. Министр промышленности и торговли признался, что удивлен медлительностью американцев в этом вопросе.
Включение в санкционный список США предлагает заморозку активов в стране и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. Кроме Дениса Мантурова, под ограничения попал глава Татарстана Рустам Минниханов.