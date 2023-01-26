Российский рынок за год лишился 9% иностранных производителей стройматериалов

Президент национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков назвал долю ушедших из России в 2022 году иностранных производителей стройматериалов.
По его словам, решившие прекратить деятельность на территории РФ компании — это в первую очередь производители инженерного оборудования и американские фирмы. Речь идет всего лишь о 9% рынка.
Европейцы оказались более сдержанны в таких решениях, отметил Глушков. В неизменном виде остались работать в России 70% зарубежных производителей стройматериалов, а 21% продолжили свою деятельность после проведения ребрендинга и смены бенефициара.