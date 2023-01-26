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Депутат Останина не поддержала идею разрешить аборты только с согласия мужа беременной

Общество
Депутат Останина не поддержала идею разрешить аборты только с согласия мужа беременной

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина прокомментировала предложение РПЦ касательно абортов.

Русская православная церковь считает, что замужняя женщина должна получать согласие супруга для такой процедуры. Однако внесение подобных изменений в законодательство невозможно, подчеркнула Нина Останина.

«Не будет никакого закона, который обязывал бы женщину совместно с мужчиной обсуждать эти вопросы. Согласитесь, глупо вмешиваться в дела семьи», — объяснила она в интервью «Ленте.ру».

Решение об аборте должны обсуждать оба супруга. Однако закреплять на законодательном уровне такую инициативу не нужно, резюмировала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
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