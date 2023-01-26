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Нуланд заявила о готовности властей США ослабить санкции против России ради Украины

Политика
Нуланд заявила о готовности властей США ослабить санкции против России ради Украины

Власти США готовы смягчить антироссийские санкции ради серьезных переговоров по Украине, сообщила заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд.

По словам дипломата, начальник Госдепа Энтони Блинкен придерживается аналогичной позиции. Плюс ко всему Вашингтон не успеет к весне предоставить Киеву боевые танки Abrams.

«В контексте российского решения вести серьезные переговоры и вывести свои силы с Украины и вернуть территории я бы, разумеется, приветствовала бы ослабление санкций», — подчеркнула Нуланд.

Ранее сообщалось, что немецкое руководство согласовало отправку танков Leopard на Украину.
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