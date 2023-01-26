Глава Rheinmetall: обещанные Украине танки Leopard 2 оказались заплесневевшими

Власти ФРГ приступили к подготовке партии из 14 танков Leopard 2 для передачи на Украину в рамках военной помощи. Однако у машин из запаса обнаружился ряд недочетов.
В бундесвере обнаружили, что в запасах не осталось ни одного танка старше модели Leopard 2A4. Последнюю свободную партию этого поколения отдали Польше. Остальные машины находятся на хранении оборонных предприятий, но далеко не в лучшем виде.
«Некоторые из этих танков стояли по десять лет с открытым люком, внутри они заплесневели», — признался журналистам Stern глава оборонной компании Rheinmetall Армин Паппергер.
По словам представителей Rheinmetall, они могут привести танки в порядок только к концу года. Но Берлин обещал отправить Украине 14 машин уже весной, что вынудит его пожертвовать Киеву новую бронетехнику, а заплесневевшую оставить себе.