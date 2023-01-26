Патриарх Кирилл: национальная идея — это и есть идеология, которая объединяет всех

На встрече с парламентариями патриарх Кирилл предложил принять ряд законопроектов, защищающих права беременных женщин с ранних сроков и молодых священнослужителей, а также «разработать Национальную идею для Великой страны».
В Государственной Думе в рамках XXXI Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» прошли XI Рождественские парламентские встречи.
В рамках мероприятия патриарх Всея Руси Кирилл уделил особое внимание взаимодействию церкви и парламента, которое за последние годы принесло много положительных результатов. Патриарх также подчеркнул, что текущая ситуация в мире делает особенно актуальной тему, выбранную в качестве основной для нынешних встреч.
«Церковь никогда не делила и не делит свою паству на чужих и своих, не противопоставляет друг другу людей, зная, что в очах божьих ценность имеет каждый человек», — заявил епископ РПЦ.
Кроме того, в своей речи он затронул вопрос негативных последствий доступности абортов в России, настаивая на выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования. Он попросил парламентариев разработать нормы по поддержке беременных на ранних сроках.
«Беременная женщина должна чувствовать себя окруженной вниманием, заботой с того момента, когда в ней появляется новая жизнь. Это вопрос не только особо теплого и деликатного отношения к беременной женщине, но и государственной поддержки», — объяснил патриарх.
По его словам, самое важное время для здоровья женщины и плода — это первые три месяца беременности. Поэтому патриарх Кирилл рекомендовал парламентариям подумать над законодательными нормами, усиливающими социальную защищенность женщин с первых дней беременности.
«Возможно, целесообразным является увеличение декретного отпуска и иные меры», — пояснил патриарх.
Также он затронул и тему специальной военной операции в Донбассе. По его словам, церковная реакция на войну сформировалась за века и остается неизменной: церковь отвечает молитвой о мире и призывает к человеческому обращению с военнопленными.
«Борьба с врагом не должна превращаться для христианина в ненависть к отдельному человеку», — подчеркнул Кирилл.
Патриарх Кирилл также отметил, что в период частичной мобилизации во взаимодействии с Минобороны духовенству была предоставлена отсрочка от мобилизации на время пребывания в священном сане.
«Как вы знаете, канонические нормы православной церкви запрещают священнослужителям поступать на военную службу и даже брать в руки оружие. Мы надеемся, что упомянутое решение будет закреплено законодательно. Священник призван помогать воюющим, но не с оружием в руках, а духовно поддерживая воинов», — подчеркнул он.
Касаясь положения Украинской православной церкви (УПК) Патриарх отметил, что глубокую скорбь и праведное негодование вызывают попытки нынешних киевских властей и их покровителей за рубежом использовать УПК в качестве орудия для разжигания русско-украинской вражды. По мнению Патриарха Кирилла, примирение в будущем невозможно без независимой от политической конъюнктуры Украинской православной церкви.
Отдельно патриарх Кирилл остановился на проблеме сохранения традиционных ценностей.
«Сформировавшийся на Западе ценностный политический мейнстрим приводит к тому, что традиционные нормы христианской нравственности, особенно касающиеся брака и семьи, подвергаются целенаправленной маргинализации», — подчеркнул он.
Слова патриарха Московского и всея Руси сыскали одобрения политиков, которые также обещали поддержать предложенные патриархом законопроекты. На фоне этого представитель фракции «Новые люди», депутат ГД Дмитрий Певцов напомнил присутствующим, что на месте здания Государственной думы когда-то стоял Храм Параскевы Пятницкой. Певцов предложил в одном из помещений Госдумы открыть православную часовню.
Подводя итоги Рождественских встреч, патриарх заявил о необходимости создания национальной идеологии в стране, которая могла бы объединить всех людей, независимо от партий, образования и культуры.
«Национальная идеология — это и есть национальная идея — это то, что реально объединяет всех, скрепляет людей. И что, мы с вами от национальной идеи откажемся? Никак не можем отказаться. Но и с горяча не надо формулировать национальную идею. Она не может быть привязана к какому-то контексту. Национальная идея — это навсегда или на обозримое будущее», — сказал он.
Патриарх всея Руси предложил создать общенациональную идею, без которой, по его мнению, не может существовать многонациональное и многоконфессиональное государство.
«Важно найти объединяющую идею и объединиться всем: государственной думе, общественным организациям и церкви и создать национальную идею для Великой страны», — заключил патриарх Московский.
Ранее о значимости Рождественских парламентских встреч рассказал председатель Синодального Миссионерского Отдела Епископ Евфимий.