Агент Малкома не подтвердил информацию об уходе бразильца в «ПСЖ»

Агент атакующего полузащитника «Зенита» Малкома отреагировал на слухи о переходе игрока в «Пари Сен-Жермен».
Агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы бразильского футболиста «Зенита» Малкома, опроверг информацию о том, что форвард продолжит карьеру во Франции. Его слова приводит «Чемпионат».
«Неправда, что Малком был предложен «ПСЖ». Фейковая новость», — отметил агент легионера сине-бело-голубых.
В нынешнем сезоне Малком провел за «Зенит» 17 матчей чемпионата России по футболу. Форвард забил 12 мячей и отдал семь результативных передач. Контракт Малкома с «Зенитом» действует до 30 июня 2027 года.