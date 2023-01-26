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Агент Малкома не подтвердил информацию об уходе бразильца в «ПСЖ»

Спорт
Агент Малкома не подтвердил информацию об уходе бразильца в «ПСЖ»

Агент атакующего полузащитника «Зенита» Малкома отреагировал на слухи о переходе игрока в «Пари Сен-Жермен».

Агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы бразильского футболиста «Зенита» Малкома, опроверг информацию о том, что форвард продолжит карьеру во Франции. Его слова приводит «Чемпионат».

«Неправда, что Малком был предложен «ПСЖ». Фейковая новость», — отметил агент легионера сине-бело-голубых.

В нынешнем сезоне Малком провел за «Зенит» 17 матчей чемпионата России по футболу. Форвард забил 12 мячей и отдал семь результативных передач. Контракт Малкома с «Зенитом» действует до 30 июня 2027 года.
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