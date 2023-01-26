Ангелина Вовк расплакалась во время просмотра фильма «Чебурашка»

Народная артистка России Ангелина Вовк расплакалась во время просмотра семейной комедии «Чебурашка», который прошел в Малом зале Госдумы.
Депутат Нина Останина после показа задержалась и поделилась впечатлениями о картине. Она отметила, что посмотреть фильм пришли многие служители закона и их дети, а Вовк при просмотре даже расплакалась.
«Кстати, некоторые на просмотре даже всплакнули. Со мной сидела Ангелина Вовк, я видела, что ее пробило на слезы», — рассказала Останина журналисту «МК».
Она также отметила, что картина собирает семейные ценности. Чебурашка смог сплотить вокруг себя всех людей, которых когда-то разделила жизнь. Забавный зверек даже заставил говорить ребенка, который онемел.