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Ангелина Вовк расплакалась во время просмотра фильма «Чебурашка»

Общество
Ангелина Вовк расплакалась во время просмотра фильма «Чебурашка»

Народная артистка России Ангелина Вовк расплакалась во время просмотра семейной комедии «Чебурашка», который прошел в Малом зале Госдумы.

Депутат Нина Останина после показа задержалась и поделилась впечатлениями о картине. Она отметила, что посмотреть фильм пришли многие служители закона и их дети, а Вовк при просмотре даже расплакалась.

«Кстати, некоторые на просмотре даже всплакнули. Со мной сидела Ангелина Вовк, я видела, что ее пробило на слезы», — рассказала Останина журналисту «МК».

Она также отметила, что картина собирает семейные ценности. Чебурашка смог сплотить вокруг себя всех людей, которых когда-то разделила жизнь. Забавный зверек даже заставил говорить ребенка, который онемел.
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