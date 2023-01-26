Украина ожидает от МВФ 8 млрд долларов для покрытия бюджетного дефицита

По словам Шмыгаля, после обещания предоставить помощь в размере 18 млрд евро (19,6 млрд долларов) от Евросоюза и почти 10 млрд долларов от США украинцы рассчитывают получить от МВФ дополнительные 8 млрд долларов и тем самым покрыть дефицита бюджета, который в нынешнем году составит 38 млрд долларов.