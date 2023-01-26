Украина ожидает от МВФ 8 млрд долларов для покрытия бюджетного дефицита

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о планах получить в 2023 году от Международного валютного фонда (МВФ) около 8 млрд долларов для финансирования дефицита госбюджета.
Соответствующее заявление он сделал после первого заседания группы по оказанию странами Запада финансового содействия Киеву.
По словам Шмыгаля, после обещания предоставить помощь в размере 18 млрд евро (19,6 млрд долларов) от Евросоюза и почти 10 млрд долларов от США украинцы рассчитывают получить от МВФ дополнительные 8 млрд долларов и тем самым покрыть дефицита бюджета, который в нынешнем году составит 38 млрд долларов.
Первое заседание так называемого финансового Рамштайна (координационная платформа доноров с участием министров стран-партнеров) было инициировано президентом Украины Владимиром Зеленским.