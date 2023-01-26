Режиссер «Достучаться до небес» Томас Ян отказался работать с российскими продюсерами

Теперь же сотрудничество с Яном вовсе прекратилось. В западной прессе его обвинили в связях с Россией, после чего режиссер отказался участвовать в проекте и потребовал удалить его имя из всех источников. Кинематографист заявил, что не хочет быть причастным к фильму, который связан с Россией, рассказал продюсер «Шпиона» Александр N «Газете.Ru».