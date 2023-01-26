Режиссер «Достучаться до небес» Томас Ян отказался работать с российскими продюсерами

Режиссер фильма «Достучаться до небес» Томас Ян отказался от работы над российско-немецким фильмом. Он прекратил сотрудничество с российскими продюсерами, при этом пока не вернул аванс.
Российская компания N Films наняла Яна для съемок ленты «Шпион». В фильме собирались задействовать актера Тиля Швайгера. Он должен был сыграть отца экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Работа над проектом началась еще в 2019 году. Снимать собирались в России, Германии и Латвии, но из-за пандемии коронавируса к съемкам так и не приступили.
Теперь же сотрудничество с Яном вовсе прекратилось. В западной прессе его обвинили в связях с Россией, после чего режиссер отказался участвовать в проекте и потребовал удалить его имя из всех источников. Кинематографист заявил, что не хочет быть причастным к фильму, который связан с Россией, рассказал продюсер «Шпиона» Александр N «Газете.Ru».
По его словам, у компании есть документы, подтверждающие участие немецкого режиссера в проекте, поэтому закон на их стороне. Однако N Films не хочет портить отношения, поэтому временно удалила упоминания о Яне, сообщает телеканал «360».
«Мы не хотим вражды, мы хотим договориться. Возможно, Томасу нужно время, чтобы он немного успокоился», — добавил Александр N.
Что касается Швайгера, то он не выходил на связь. По словам продюсера, актер исключил общение с прессой и командой фильма.
По данным Telegram-канала Mash, немецкий режиссер брал у российских продюсеров аванс. Ян получил часть гонорара, но не вернул деньги после отказа от сотрудничества.