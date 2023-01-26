Экоактивисты против правительства Великобритании: кто победит в битве за климат

Граждане Великобритании вынуждены преодолевать последствия охватившего страну энергетического кризиса. В 2022 году счета за электроэнергию для домохозяйств выросли на 60%. Британский оператор энергосистемы National Grid объявил, что с 23 января в Великобритании начнет действовать «особый режим энергосбережения». Гражданам, которые будут экономить электроэнергию в часы высокого спроса, компания пообещала выплатить до 6 фунтов за каждый сэкономленный киловатт-час. Несмотря на трудности британцев, некоторые организации предпринимают попытки продвигать «зеленую» повестку.
Автор Telegram-канала «Старушка Англия» рассказывает о деятельности экоактивистов в Великобритании.
На войне все средства хороши
В 2022 году экоактивисты организовали множество акций протеста. Их демонстрации приводили к нарушению автомобильного движения, закрытию мостов, порче произведений искусства, они даже приклеивали себя к асфальту на центральных улицах Лондона.
Демонстранты требуют снизить объем выбросов в атмосферу и отказаться от использования полезных ископаемых. В основном протесты проводят представители двух организаций: Just Stop Oil и Extinction Rebellion. Первые согласны прекратить протесты, если правительство Великобритании обязуется прекратить действие всех лицензий на разведку, разработку и производство ископаемого топлива в стране и введет запрет на выдачу новых разрешений. В список требований вторых входит: «говорить правду» о состоянии экологии и климата; объявить режим чрезвычайной ситуации; принять немедленные меры и сократить выбросы парниковых газов до «чистого нуля» к 2025 году;
Откуда деньги?
Деятельность экоактивистов финансирует Фонд чрезвычайных климатических ситуаций (Climate Emergency Fund), который выделил гранты на сумму более 4 млн долларов экологическим организациям. Соучредителем фонда является Эйлин Гетти, внучка основателя крупной американской нефтяной компании Getty Oil. Интересно, что США финансирует деятельность таких организаций — после чего продает свои энергоресурсы британцам. Недавно Вашингтон и Лондон подписали соглашение об увеличении объемов поставок американского сжиженного природного газа в Великобританию в 2023 году.
Исполнительный директор Фонда чрезвычайных климатических ситуаций Маргарет Кляйн Саламон заявила, что организация является ведущим спонсором активистов. Она положительно отзывается о деятельности демонстрантов, потому что они функционируют «как ненасильственная армия с высоким уровнем дисциплины, планирования и координации».
Руководитель фонда занимает довольно интересную, а, главное, удобную позицию по поводу нарушения закона участниками акций:
«Мы не финансируем незаконную деятельность, наша задача — набор, обучение и помощь активистам. То, что некоторые из них вступают в более грубые формы неповиновения — это их выбор».
По ее словам, сама организация получает средства от богатых людей и семейных фондов.
Чего удалось добиться
Демонстранты считают, что благодаря их деятельности общество стало лучше осведомлено о вредном воздействии ископаемого топлива. Также активисты считают решение Lloyds Banking Group прекратить прямое финансирование новых нефтяных и газовых разработок своей победой.
Согласно социальным опросам, большинство граждан выступают против акций. Только 21% британцев поддерживает действия экоактивистов. За все время было произведено более 2000 арестов протестующих, 15 из которых находятся под следствием в ожидании суда. За решетку отправился только 57-летний Ян Гуди. Суд приговорил его к 6 месяцам тюремного заключения за препятствие движению на трассе М25 в ноябре.
Иногда пострадавшие граждане Великобритании сами пытаются устранить экоактивистов со своего пути. Например, 30 октября у водителей закончилось терпение. Они самостоятельно очистили проезд от протестующих Just Stop Oil, которые вновь заблокировали улицы в центре Лондона.
Планы на будущее
В 2023 году активисты Just Stop Oil планируют привлечь в свою организацию еще больше участников и усилить свое влияние. Они в начале января 2023 года пообещали продолжить протесты и перейти к «от неповиновения к гражданскому сопротивлению вместе с бастующими медсестрами и фельдшерами». Вероятно, демонстранты намерены изменить свою тактику.
Пока кардинальные изменения в способах привлечь внимание к проблемам окружающей среды отсутствуют. Активисты 18 января в знак протеста залили черной краской дорогу перед зданием британского министерства жилищного строительства, а также зажгли дымовые шашки. Демонстранты выступили против решения Майкла Гоува одобрить строительство новой угольной шахты в графстве Камбрия, несмотря на возражения общественности.
Ожидается, что проект стоимостью 165 миллионов фунтов стерлингов позволит добывать 2,8 млн тонн коксующегося угля в год, в основном для производства стали. Кстати, до начала специальной военной операции Великобритания получала 40% коксующегося угля из России.
«Я считаю, это совершенно неприемлемо, что в такое время правительство все еще принимает подобные решения. Поэтому мы здесь, чтобы сказать — разорвите связи с ископаемым топливом», — заявила Сара Харт, одна из участниц акции.
Ответные меры
Британское правительство предоставит полиции новые полномочия для предотвращения акций протеста. Прежде всего, «Законопроект об общественном порядке» будет направлен на сдерживание таких движений, как Just Stop Oil, Black Lives Matter и Extinction Rebellion. Новые поправки позволят сотрудникам полиции вводить запрет на демонстрации еще до того, как они начнутся. Особо «активных» могут заставить носить электронные трекеры.
Премьер-министр Риши Сунак недавно заявил:
«Мы не можем позволить проводить протесты, которые нарушают общественный порядок. Это неприемлемо, и мы собираемся положить этому конец».
Директор организации по защите прав человека Human Rights Watch Ясмин Ахмед, считает, что таким образом будет нарушено основополагающее право граждан Великобритании на протесты.
«Вместо того, чтобы помогать людям, которые находятся за чертой бедности — людям, которые работают, включая медсестер — правительство тратит время на подавление инакомыслия», — утверждает правозащитница.
Полиция тоже не особо приветствует нововведения. Глава полицейской службы в Лондоне Марк Роули выступил с заявлением, в котором дал понять, что сотрудники правоохранительных органов не просили правительство предоставить им больше полномочий для сдерживания протестов. Вероятно, это связано с тем, что полицейские столкнутся с еще большей критикой со стороны активистов и общественных организаций. Также с принятием законопроекта им придётся более тщательно подходить к пресечению акций протеста.
В общем, правительству Великобритании следует запастись терпением и ждать новых выходок от эко-активистов в 2023 году.