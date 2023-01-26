Экоактивисты против правительства Великобритании: кто победит в битве за климат

Демонстранты требуют снизить объем выбросов в атмосферу и отказаться от использования полезных ископаемых. В основном протесты проводят представители двух организаций: Just Stop Oil и Extinction Rebellion. Первые согласны прекратить протесты, если правительство Великобритании обязуется прекратить действие всех лицензий на разведку, разработку и производство ископаемого топлива в стране и введет запрет на выдачу новых разрешений. В список требований вторых входит: «говорить правду» о состоянии экологии и климата; объявить режим чрезвычайной ситуации; принять немедленные меры и сократить выбросы парниковых газов до «чистого нуля» к 2025 году;