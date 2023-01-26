Британский политолог: НАТО ждет скорое разочарование от поставок танков Leopard 2 на Украину

Запад скоро разочаруется в отправке немецких танков Leopard 2 на Украину. Об этом заявила профессор политологии из Эссекского университета Фатен Госн.
Мрачным прогнозом Госн поделилась в эфире британского радио Greatest Hits Radio. «ПолитРоссия» представляет комментарий политолога в пересказе.
Госн отметила, что ВСУ обещали отдать 88 немецких танков Leopard 2, их соберут из разных стран Европы. Но Запад зря надеется, что с их помощью Киев добьется перелома в ходе боевых действий.
«Сколько времени потребуется украинцам, чтобы натренироваться управлять этими танками?» — напомнила Госн.
Политолог также заметила, что на Западе упускают из вида тот факт, что ВСУ все еще приходится противостоять армии технологических развитой мощной страны, которая не испытывает такой же нехватки авиации, как они. Так что НАТО ждет скорое крушение надежд.