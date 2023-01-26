Экс-советник Кучмы Соскин: Запад потребовал от Зеленского бороться с коррупцией на Украине

Запад выдвинул президенту Украины Владимиру Зеленскому жесткий ультиматум. Об этом заявил экс-советник бывшего лидера страны Леонида Кучмы.
Олег Соскин на своем YouTube-канале прокомментировал ультиматум Запада Зеленскому. Европа и США потребовали у главы государства бороться с коррупцией. Более того, Зеленский должен контролировать денежные потоки, которые с Запада поступают на Украину.
«То есть Запад говорит: «Если мы тебе даем деньги, то тогда мы эти деньги должны контролировать. Не должно быть коррупции и взяточничества», — пояснил экс-советник Кучмы.
Ранее Зеленский попросил поставить Киеву танки. Глава государства обратился к европейским странам. В их числе и Германия. Однако немцы негативно отреагировали на требование Зеленского и выразили уверенность, что он не прекратит обращения к Западу.