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Экс-советник Кучмы Соскин: Запад потребовал от Зеленского бороться с коррупцией на Украине

Политика
Экс-советник Кучмы Соскин: Запад потребовал от Зеленского бороться с коррупцией на Украине

Запад выдвинул президенту Украины Владимиру Зеленскому жесткий ультиматум. Об этом заявил экс-советник бывшего лидера страны Леонида Кучмы.

Олег Соскин на своем YouTube-канале прокомментировал ультиматум Запада Зеленскому. Европа и США потребовали у главы государства бороться с коррупцией. Более того, Зеленский должен контролировать денежные потоки, которые с Запада поступают на Украину.

«То есть Запад говорит: «Если мы тебе даем деньги, то тогда мы эти деньги должны контролировать. Не должно быть коррупции и взяточничества», — пояснил экс-советник Кучмы.

Ранее Зеленский попросил поставить Киеву танки. Глава государства обратился к европейским странам. В их числе и Германия. Однако немцы негативно отреагировали на требование Зеленского и выразили уверенность, что он не прекратит обращения к Западу.
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