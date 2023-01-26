Использование американскими полицейскими и сотрудниками пенитенциарных заведений жестоких и бесчеловечных методов обращения с заключенными носит систематический характер и должно быть немедленно прекращено. Об этом сообщили правозащитники российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР).
Эксперты ФБР отметили, что многие тюрьмы в США и в XXI веке выглядят как мрачное наследие американского колониализма, где применяются кандалы, смирительные рубашки, намордники и другие унизительные средства физического и психологического давления.
«Использование таких средств непропорционально часто применяется к лицам, страдающим психическими расстройствами или находящимся под воздействием наркотиков или алкоголя, что увеличивает риск несчастного случая», — отметили российские правозащитники.
Широкое распространение в американских тюрьмах откровенно садистских практик вопиющим образом противоречит базовым правам человека и целому ряду международных конвенций, при этом органы власти игнорируют либо прямо потворствуют пыткам и издевательствам. Эксперты ФБР потребовали от властей США принятия незамедлительных и решительных мер для пресечения жестокого обращения полицейских и охранников с заключенными и подозреваемыми.