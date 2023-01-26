Российский ФБР потребовал от властей США прекращения жестокого обращения с заключенными

Широкое распространение в американских тюрьмах откровенно садистских практик вопиющим образом противоречит базовым правам человека и целому ряду международных конвенций, при этом органы власти игнорируют либо прямо потворствуют пыткам и издевательствам. Эксперты ФБР потребовали от властей США принятия незамедлительных и решительных мер для пресечения жестокого обращения полицейских и охранников с заключенными и подозреваемыми.