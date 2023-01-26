Фильмы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» исчезнут с российских площадок 1 февраля

Фильмы из франшиз «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» будут недоступны пользователям российских онлайн-кинотеатров с 1 февраля. Об этом сообщила пресс-служба сервиса «Амедиатека».
Площадке принадлежат права на эти ленты компании Warner Bros. Однако срок лицензионных прав «Амедиатеки» на фильмы по вселенной Гарри Поттера истекает 31 января, сообщили в пресс-службе сервиса ТАСС.
Картины исчезнут со всех отечественных платформ, сотрудничающих с «Амедиатекой». Например, фильмы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» нельзя будет посмотреть на «Кинопоиске».
Представители онлайн-кинотеатра пояснили, что они просто предоставляют пользователям доступ к контенту, который передает им сервис. Так делают все площадки, работающие с «Амедиатекой».