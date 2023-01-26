Квинси Промес может полететь со «Спартаком» на третий зимний сбор в Турцию

Пропускающий два зимних учебно-тренировочных сбора «Спартака» Квинси Промес может полететь с командой в Турцию. Об этом сообщили журналисты «РБ Спорт». Третий сбор красно-белых пройдет в Турции с 14 по 20 февраля.