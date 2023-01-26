Квинси Промес может полететь со «Спартаком» на третий зимний сбор в Турцию

Нидерландский нападающий Квинси Промес может присоединиться к «Спартаку» на третьем зимнем сборе.
Пропускающий два зимних учебно-тренировочных сбора «Спартака» Квинси Промес может полететь с командой в Турцию. Об этом сообщили журналисты «РБ Спорт». Третий сбор красно-белых пройдет в Турции с 14 по 20 февраля.
Промес является самым результативным легионером в истории «Спартака». В составе московского клуба нидерландский форвард становился чемпионом и обладателем Кубка России.
В нынешнем сезоне Промес провел 16 матчей РПЛ, в которых забил 14 мячей и отдал шесть голевых передач. Контракт нападающего с красно-белыми действует до 30 июня 2024 года.