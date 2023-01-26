В Белоруссии отметили участившиеся полеты иностранной авиации у границ республики

Интенсивность полетов иностранной боевой авиации у границ Белоруссии выросла в три раза, сообщил командир 8-й радиотехнической бригады вооруженных сил республики полковник Игорь Тищенко.
О тенденции Тищенко рассказал в четверг, 26 января. Пресс-служба минобороны Белоруссии позже опубликовало запись с его брифингом в официальном Telegram-канале ведомства.
«Полеты авиации на сопредельной стороне увеличились в несколько раз, в два, даже в три раза увеличились, в том числе и с западной стороны наращивается авиационная составляющая», — сообщили в ведомстве.
С целью противодействия внешним угрозам Белоруссия проводит совместные учения с Россией. В среду, 25 января, Российские и белорусские летчики провели учения с подавлением ПВО условного противника.