Украинский Нацбанк заметно ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2023 год

Минэкономики Украины 5 января 2023 года огласило предварительную оценку спада ВВП по результатам 2022 года на уровне 30,4%. Ведомство тогда отметило, что показатель способен подвергнуться коррективам после обработки данных за четвертый квартал, однако обвал ВВП уже оказался рекордным за все время наблюдения.