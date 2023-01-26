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Украинский Нацбанк заметно ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2023 год

Экономика
Украинский Нацбанк заметно ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2023 год

Рост реального ВВП на Украине составит в 2023 году всего 0,3%. Таков скорректированный прогноз Национального банка Украины (НБУ), говорится в пресс-службе финансового регулятора.

Еще в октябре 2022 года прогнозируемый показатель находился на отметке 4%. Регулятор объяснил ухудшение ожиданий ситуацией в энергетике страны и пересмотром «основного предположения о продолжительности рисков в сфере безопасности».

В НБУ также указали, что в четвертом квартале минувшего года экономические показатели показали спад. Согласно оценкам, снижение реального ВВП в 2022 году окажется в размере 30,3%.

Минэкономики Украины 5 января 2023 года огласило предварительную оценку спада ВВП по результатам 2022 года на уровне 30,4%. Ведомство тогда отметило, что показатель способен подвергнуться коррективам после обработки данных за четвертый квартал, однако обвал ВВП уже оказался рекордным за все время наблюдения.
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