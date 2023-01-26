RT: офицеры 72-й бригады ВСУ бегут из Угледара и бросают подчиненных

Офицерский состав 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ бежит из Угледара из-за решительного натиска на город российских войск и бросает подчиненных на произвол судьбы. Об этом сообщили журналисты издания RT.
Ранее стало известно, что подразделения морской пехоты ТОФ и спецназа Народной милиции ДНР установили огневой контроль над дорогой М-50 между Угледаром Покровском, а штурмовые группы ВС РФ завязали бои с украинскими националистами в городской застройке Угледара.
На этом фоне личный состав ВСУ серьезно деморализован понесенными потерями и отсутствием сбежавшего командования рот и батальонов, информирует RT.