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RT: офицеры 72-й бригады ВСУ бегут из Угледара и бросают подчиненных

Армия
RT: офицеры 72-й бригады ВСУ бегут из Угледара и бросают подчиненных

Офицерский состав 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ бежит из Угледара из-за решительного натиска на город российских войск и бросает подчиненных на произвол судьбы. Об этом сообщили журналисты издания RT.

Ранее стало известно, что подразделения морской пехоты ТОФ и спецназа Народной милиции ДНР установили огневой контроль над дорогой М-50 между Угледаром Покровском, а штурмовые группы ВС РФ завязали бои с украинскими националистами в городской застройке Угледара.

На этом фоне личный состав ВСУ серьезно деморализован понесенными потерями и отсутствием сбежавшего командования рот и батальонов, информирует RT.
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