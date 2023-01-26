Ливия пригласила российские компании вернуться к геологоразведочным работам в стране

Днем ранее Центральный банк Ливии объявил о том, что нефтяные доходы Ливии увеличились в 2022 году на 440 млн долларов по сравнению с 2021, составив 22,04 млрд долларов. Добыча стабилизировалась на уровне 1,2 млн баррелей в сутки, что произошло после реструктуризации совета директоров ННК.