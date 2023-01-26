Ливия пригласила российские компании вернуться к геологоразведочным работам в стране

Триполи, 26 января. Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии призвало некоторые российские энергетические компании вернуться к работе по разведке на территории североафриканского государства. Об этом сообщил министр нефти ПНЕ Мухаммад Аун в интервью агентству Sputnik.
Ранее «Татнефть» и «Газпром» получили геологоразведочные участки в Ливии, однако после событий февраля 2011 года и разразившейся гражданской войны они покинули месторождения на основании форс-мажора. По словам Ауна, существует большая вероятность, что российские предприятия возобновят переговоры с Национальной нефтяной корпорацией (ННК).
«Некоторое время назад, когда "Газпром" только получил концессию, между нами велась интенсивная переписка. Однако после вышеуказанных событий контакты не возобновлялись ни в какой форме», — добавил министр.
Днем ранее Центральный банк Ливии объявил о том, что нефтяные доходы Ливии увеличились в 2022 году на 440 млн долларов по сравнению с 2021, составив 22,04 млрд долларов. Добыча стабилизировалась на уровне 1,2 млн баррелей в сутки, что произошло после реструктуризации совета директоров ННК.
Среди стран Африки Ливия занимает второе место по объемам производства. В 2022 году она вновь уступила первенство Нигерии.