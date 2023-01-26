Возмущенная красноярка рассказала, что кондуктор автобуса ездит на поручне в час пик

Жители Красноярска каждый день вынуждены возвращаться домой в переполненных автобусах. Одна из горожанок показала, как выглядит салон общественного транспорта в час пик.
Девушка отметила, что никто из местных властей не считает нужным что-либо предпринимать, чтобы немного разгрузить транспорт в вечернее время. Кондуктор автобуса, следующего по маршруту №63, вынужден в час пик ездить на поручне, передает «Проспект мира».
«Такой сервис в маршруте № 63. И так каждый день. Как селедки в бочке. Зато кондукторы довольны — выручка хорошая! За такую скотовозку какая цена проезда должна быть?» — возмутилась красноярка.
Департамент транспорта заявил, что причиной загруженности транспорта являются пробки на дорогах. В ведомстве пообещали разобраться в ситуации и при необходимости скорректировать расписание.