Возмущенная красноярка рассказала, что кондуктор автобуса ездит на поручне в час пик

Девушка отметила, что никто из местных властей не считает нужным что-либо предпринимать, чтобы немного разгрузить транспорт в вечернее время. Кондуктор автобуса, следующего по маршруту №63, вынужден в час пик ездить на поручне, передает «Проспект мира».