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«Ракеты, рогатки, бумеранги»: ведущий из США Фэллон высмеял попрошайничество Зеленского

Политика
«Ракеты, рогатки, бумеранги»: ведущий из США Фэллон высмеял попрошайничество Зеленского

Американский ведущий Джимми Фэллон высмеял украинского президента Владимира Зеленского, который просит у США новое оружие при первой же возможной ситуации.

Юморист начал ток-шоу с новости о том, что Государственный департамент решил поменять свой официальный шрифт. Услышав это, продолжает ведущий, Зеленский сразу решил приступить к попрошайничеству.

«Мы возьмем танки, ракеты, рогатки, бумеранги», — сказал Фэллон от лица Зеленского, вызвав истеричный смех в студии.

Ранее сообщалось, что общий объем нового пакета помощи Украине составит 400 миллионов долларов.
сша зеленский Украина
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