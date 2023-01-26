«Ракеты, рогатки, бумеранги»: ведущий из США Фэллон высмеял попрошайничество Зеленского

Американский ведущий Джимми Фэллон высмеял украинского президента Владимира Зеленского, который просит у США новое оружие при первой же возможной ситуации.
Юморист начал ток-шоу с новости о том, что Государственный департамент решил поменять свой официальный шрифт. Услышав это, продолжает ведущий, Зеленский сразу решил приступить к попрошайничеству.
«Мы возьмем танки, ракеты, рогатки, бумеранги», — сказал Фэллон от лица Зеленского, вызвав истеричный смех в студии.
Ранее сообщалось, что общий объем нового пакета помощи Украине составит 400 миллионов долларов.