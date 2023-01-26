Маршал британской авиации заявил о бесполезности отправки Украине танков без истребителей

Без истребителей F-16 отправка танков на Украину для затормаживания наступления ВС РФ бесполезна, считает отставной маршал британской авиации Грег Бэгвелл.
Комментарием маршала по поводу отправки танков поделилось издание Daily Express. «ПолитРоссия» приводит его в пересказе.
Напомним, после долгих дебатов ФРГ согласилась отдать 14 танков Leopard 2 немецкого производства, а США обещают поставить 31 танк M1 Abrams. Однако Бэгвелл уверен, что поэтапная передача машин малыми партиями больше походит на стратегию «не проиграть».
«Стратегия, которая оплачивается украинской кровью», — полагает маршал.
Эксперт заметил, что без поддержки с воздуха, которую могли бы обеспечить американские истребители F-16, танки будут абсолютно бесполезны для Киева. Но вот отправлять следом и самолеты в НАТО не торопятся.