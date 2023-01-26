Норкин ответил на вопрос об исчезновении украинского эксперта Ковтуна из «Места встречи»

Украинский эксперт Вячеслав Ковтун уехал в Польшу. Такие сведения распространил телеведущий Андрей Норкин.
Журналист ответил на вопрос об исчезновении Ковтуна из программы «Место встречи». По словам Норкина, эксперт пытался устроить себе европейскую жизнь. Однако его действия оказались безуспешными. Он не смог устроиться на работу в Польше.
«Куда делся Ковтун? Не знаю. Последнее, что я про него слышал, абсолютно серьезно – что он был в Польше и пытался где-то устроиться там на работу. Но как-то, по-моему, не очень удачно все это», — пролил свет Норкин на исчезновение украинского эксперта.
Ранее зрители «Места встречи» задались вопросом об участии украинской журналистки Янины Соколовской в российской телевизионной программе. Ведущие передач напомнили, что общественно-политические передачи требуют участия оппонентов. Соколовская представляет сторону с иной точкой зрения. Более того, ее участие способствует коммуникации между российской и украинской сторонами. В условиях конфликта это важно, рассказали телеведущие.