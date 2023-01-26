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Испания отдаст ВСУ танки Leopard, которые хранились на складе более десяти лет

Армия
Испания отдаст ВСУ танки Leopard, которые хранились на складе более десяти лет

Испанское правительство решило передать украинской армии тяжелые танки Leopard, которые около десяти лет хранились на складах в Сарагосе. Об этом сообщила глава военного ведомства Испании Маргарита Роблес.

Она заявила, что испанское минобороны обсудит возможность передачи бронетехники ВСУ с представителями военной промышленности страны.

«В Сарагосе есть несколько Leopard 2A4, которые уже давно не используются, и мы собираемся посмотреть, какие из них могут быть введены в эксплуатацию, чтобы спланировать эту поставку», — пояснила Роблес.

Чиновник не уточнила количество техники немецкого производства, которое Мадрид может предоставить Киеву. Роблес отметила, что параметры отправки Украине тяжелых танков будут оговорены в ходе консультации представителей семи стран-участниц НАТО, одним из которых будет новый министр обороны ФРГ Борис Писториус.
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