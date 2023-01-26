Испания отдаст ВСУ танки Leopard, которые хранились на складе более десяти лет

Чиновник не уточнила количество техники немецкого производства, которое Мадрид может предоставить Киеву. Роблес отметила, что параметры отправки Украине тяжелых танков будут оговорены в ходе консультации представителей семи стран-участниц НАТО, одним из которых будет новый министр обороны ФРГ Борис Писториус.