Испания отдаст ВСУ танки Leopard, которые хранились на складе более десяти лет

Испанское правительство решило передать украинской армии тяжелые танки Leopard, которые около десяти лет хранились на складах в Сарагосе. Об этом сообщила глава военного ведомства Испании Маргарита Роблес.
Она заявила, что испанское минобороны обсудит возможность передачи бронетехники ВСУ с представителями военной промышленности страны.
«В Сарагосе есть несколько Leopard 2A4, которые уже давно не используются, и мы собираемся посмотреть, какие из них могут быть введены в эксплуатацию, чтобы спланировать эту поставку», — пояснила Роблес.
Чиновник не уточнила количество техники немецкого производства, которое Мадрид может предоставить Киеву. Роблес отметила, что параметры отправки Украине тяжелых танков будут оговорены в ходе консультации представителей семи стран-участниц НАТО, одним из которых будет новый министр обороны ФРГ Борис Писториус.