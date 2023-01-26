The Business Insider: НАТО примет решение о передаче истребителей Украине через три месяца

Авторы отмечают, что США с начала спецоперации на Украине сильно давили на европейских союзников, чтобы те не прекращали снабжение Киева. И каждые три месяца партнеры устраивают дебаты о новом типе вооружения. На тенденцию указал бывший посол Франции в США и ООН Жерар Аро.