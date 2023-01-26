The Business Insider: НАТО примет решение о передаче истребителей Украине через три месяца

Через три месяца Североатлантический альянс примет важное решение о передаче западных истребителей Украине, пишет издание Business Insider.
Накануне украинские власти заявили, что теперь они хотят получить западные истребители F-16. Насколько реальны мечты Киева, предположили обозреватели Business Insider. «ПолитРоссия» публикует их статью в пересказе.
Авторы отмечают, что США с начала спецоперации на Украине сильно давили на европейских союзников, чтобы те не прекращали снабжение Киева. И каждые три месяца партнеры устраивают дебаты о новом типе вооружения. На тенденцию указал бывший посол Франции в США и ООН Жерар Аро.
«Я могу поспорить, что в ближайшие три месяца это будут самолеты», — предположил Аро.
Дипломат добавил, что по поводу почти каждого нового пакета помощи для ВСУ в Брюсселе шли ожесточенные споры, но в итоге поставкам дают зеленый свет.