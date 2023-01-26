Суд отправил в СИЗО бывшего первого зампреда контрольного комитета Ленобласти за взятку

Суд вынес решение взять под стражу бывшего зампредседателя контрольного комитета губернатора Ленобласти. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, фигурант подписал с бизнесменами договор на приобретение в Ленобласти земельных участков по заниженной стоимости, минуя процедуру торгов. За это предприниматели дали ему взятку в размере трех миллионов рублей.
Оперативники задержали чиновника. Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал подозреваемого. Устанавливаются соучастники преступления.