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Суд отправил в СИЗО бывшего первого зампреда контрольного комитета Ленобласти за взятку

Происшествия
Суд отправил в СИЗО бывшего первого зампреда контрольного комитета Ленобласти за взятку

Суд вынес решение взять под стражу бывшего зампредседателя контрольного комитета губернатора Ленобласти. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, фигурант подписал с бизнесменами договор на приобретение в Ленобласти земельных участков по заниженной стоимости, минуя процедуру торгов. За это предприниматели дали ему взятку в размере трех миллионов рублей.

Оперативники задержали чиновника. Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал подозреваемого. Устанавливаются соучастники преступления.
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