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Не такси: военный эксперт Литовкин о том, почему ВСУ долго не полетит на немецких истребителях

Армия
Не такси: военный эксперт Литовкин о том, почему ВСУ долго не полетит на немецких истребителях

Не успев получить танки производства стран НАТО, которые согласились выделить Киеву США, Германия, другие европейские страны, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «мечтает» о тяжелых истребителях. По мнению военного обозревателя, журналиста, писателя, полковника запаса Виктора Литовкина, вопрос не в том, дадут или нет — вопрос в сроках.

«У (канцлера ФРГ. — Прим. ФАН) Олафа Шольца под носом взорвали газопровод, который ему поставлял дешевый газ для немецкой экономики. Он слова не проронил. Поэтому говорить о том, что немцы якобы какие-то самостоятельные, суверенные, независимые, не приходится. Во-первых, это ясно по их поступкам. Во-вторых, когда государство вступает в НАТО, то оно подписывает договор, в котором обязуется часть своего суверенитета и независимости передать штаб-квартире Альянса и ее решениям. Вот и не приходится удивляться, что в Германии действуют, как приказывает Вашингтон: НАТО — это инструмент США для закабаления Европы, для управления ею», — объясняет свою позицию Литовкин.

Так было и вопросе с предоставлением Украине танков, так будет и с поставками истребителей, о которых заговорил Зеленский. Но если танки уже готовятся к отправке, то с авиацией все несколько более сложно, уточняет собеседник ФАН.

Не такси: военный эксперт Литовкин о том, почему ВСУ долго не полетит на немецких истребителях
«Это в любом случае не сразу получится, потому что, как и танками, немецкими истребителями надо научиться управлять. Там же все обозначения на немецком языке. Вряд ли на Украине так хорошо командиры и наводчики танков знают немецкий, чтобы легко разобраться в том, что там в башне написано. Чтобы освоить это, потребуется месяц как минимум или два. Я уже не говорю про истребители. Потому что чтобы летать на тяжелых истребителях, надо не меньше года учиться сначала на тренажерах, а потом на самом самолете и так далее. Так что если они поставят ВСУ истребители, то не исключено, что экипажи будут немецкие и американские. Ну и не забудьте про обслуживания военной авиации на земле, а это тоже очень серьезный вопрос, который непросто осуществить. Не надо думать, что это как такси: поднял руку, поймал и поехал. Так не будет», — подытожил военный обозреватель.

Ранее Виктор Литовкин оценил шансы Украины получить от Германии истребители: как скажут в Вашингтоне, так и будет.
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