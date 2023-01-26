Жители новых регионов РФ смогут оформить ежемесячные выплаты с 1 марта

Жители ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей получат возможность оформить ежемесячные денежные выплаты с 1 марта 2023 года. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства труда РФ.
ЕДВ полагается отдельным категориям граждан, среди которых ветераны, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, удостоенные звания Героя Советского Союза и иные льготные категории россиян.
Кроме того, в одном из проектов закона разработан порядок перехода на общероссийскую методику установки прожиточного минимума. Как указали в ведомстве, кабмин зафиксировал на нынешний год прожиточный минимум в ДНР и ЛНР с учетом коэффициента региональной дифференциации на уровне 11 213 руб., а в Запорожской и Херсонской областях — в размере 11 644 рубля.