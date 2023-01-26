Пресс-служба Пригожина опубликовала письмо депутата Миронова со словами поддержки в адрес участников СВО

Руководитель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отправил письмо предпринимателю Евгению Пригожину, в котором выразил поддержку бойцам ЧВК «Вагнер», участвующим в СВО.
По словам парламентария, ситуация с захоронением на Аллее Героев на петербургском Белоостровском кладбище погибшего в зоне спецоперации бойца ЧВК Дмитрия Меньшикова вызвала широкий резонанс в обществе. Миронов убежден, что любой погибший в боях за Россию — это герой. И в этой ситуации абсолютно не важно, какой он национальности и были ли у бойца судимости.
«Вся страна знает, что бойцы ЧВК «Вагнер», являющиеся участниками СВО, самоотверженно защищают интересы России, проявляя мужество и героизм», — говорится в письме депутата, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».
Политик уточняет, что вместе с представителями фракции «Справедливая Россия — За правду» предложил ряд законодательных инициатив, направленных на поддержку добровольцев и их семей. Однако не все проекты были поддержаны парламентом.
Миронов подчеркнул, что обращение Пригожина убедило его в необходимости создания на территории России специальных мест для достойного захоронения погибших участников спецоперации. Исполнительные органы власти, по мнению парламентария, в состоянии оперативно организовать эту работу.
«Всем воинам, погибшим за Россию в период проведения СВО, вечная память и уважение!» — заключил Миронов.
Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» ранее осудил несправедливое отношение к погибшим бойцам ЧВК «Вагнер» в ЯНАО и Свердловской области. По его словам, чиновники в этой ситуации проявили подлость и бесстыдство.