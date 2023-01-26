Пресс-служба Пригожина опубликовала письмо депутата Миронова со словами поддержки в адрес участников СВО

По словам парламентария, ситуация с захоронением на Аллее Героев на петербургском Белоостровском кладбище погибшего в зоне спецоперации бойца ЧВК Дмитрия Меньшикова вызвала широкий резонанс в обществе. Миронов убежден, что любой погибший в боях за Россию — это герой. И в этой ситуации абсолютно не важно, какой он национальности и были ли у бойца судимости.