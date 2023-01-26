Юристы Евросоюза подготовили план легального использования замороженных активов ЦБ РФ

По данным источников, юристы считают, что есть вполне легальная схема. Якобы передать официальному Киеву не менее 33,8 млрд евро возможно, если активы не будут конфискованы и соблюдены определенные условия, в том числе по возвращению Москве основной суммы и процентов «в какой-то момент».