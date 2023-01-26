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Юристы Евросоюза подготовили план легального использования замороженных активов ЦБ РФ

Экономика
Юристы Евросоюза подготовили план легального использования замороженных активов ЦБ РФ

Евросоюз ищет возможности на законных основаниях использовать замороженные активы Банка России для восстановления Украины, пишет агентство Bloomberg.

По данным источников, юристы считают, что есть вполне легальная схема. Якобы передать официальному Киеву не менее 33,8 млрд евро возможно, если активы не будут конфискованы и соблюдены определенные условия, в том числе по возвращению Москве основной суммы и процентов «в какой-то момент».

Если же такое инвестирование повлечет убыток, то страны ЕС или бюджет содружества обязаны будут возместить потерянные деньги.

По оценкам аналитиков, арестованные за рубежом активы Центробанка РФ составляют порядка 300 млрд долларов, из них около 33,8 млрд находятся на депозитах в ЕС.
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