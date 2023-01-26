Владимир Соловьев назвал Слепакова «мерзкой гнидой» после песни о погибших солдатах

Соловьев в своей авторской программе не смог сдержать эмоций после спетой Слепаковым «Колыбельной». Он отметил, что юморист много лет брал деньги у власти, а теперь демонстрирует такое поведение. Телеведущий признался, что не считает артиста мужчиной.