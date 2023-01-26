Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с интернет-журналом «Вечерний Магнитогорск»

«Вечерний Магнитогорск» освещает не только общественно-политические события, но и предлагает своим читателям актуальную экономическую и финансовую повестку. Редактор «Вечернего Магнитогорска» Павел Кадошников отмечает, что сегодня присутствует региональный запрос читателей на федеральные новости. С этим согласен глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.