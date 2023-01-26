Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с интернет-журналом «Вечерний Магнитогорск»

Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с интернет-журналом «Вечерний Магнитогорск». Издание в режиме онлайн сможет познакомить россиян с политической и культурной жизнью Магнитогорска и Челябинской области.
«Вечерний Магнитогорск» освещает не только общественно-политические события, но и предлагает своим читателям актуальную экономическую и финансовую повестку. Редактор «Вечернего Магнитогорска» Павел Кадошников отмечает, что сегодня присутствует региональный запрос читателей на федеральные новости. С этим согласен глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.
«В эпоху засилия иностранных фейков, патриотично настроенным СМИ необходимо работать сообща ради защиты информационного суверенитета нашей страны. Рассчитываю на долгое и плодотворное сотрудничество с нашими коллегами», — заявляет Столярчук.
В рамках партнерства Медиагруппы «Патриот» и интернет-издания «Вечерний Магнитогорск» планируется не только обмен актуальными новостями, но и информационное освещение значимых мероприятий.