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Месячное размещение государственных и корпоративных облигаций на Мосбирже достигло рекорда

Экономика
Месячное размещение государственных и корпоративных облигаций на Мосбирже достигло рекорда

Государственные и частные компании разместили в декабре рекордный объем облигаций. Первичное размещение по итогам месяца стало максимальным по крайней мере за 13 лет, свидетельствует статистика Мосбиржи, которую приводит РБК.

Больше половины этого показателя пришлось на ОФЗ, а общий объем первичных размещений составил 2,3 трлн рублей (без учета краткосрочных бумаг). Из презентации следует, что это наибольший месячный объем за всю историю наблюдений, которые ведутся с 2009 года. Так, согласно статистике, в декабре 2021 года объем размещенной «первички» падал до 522 млрд рублей, а годом ранее составлял 1,3 трлн рублей.

Последние два месяца 2022 года стали рекордными, констатировал начальник управления по работе с эмитентами облигаций Мосбиржи Дмитрий Таскин. Это говорит, что после обрушения в феврале–апреле российский первичный рынок полностью восстановился.
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