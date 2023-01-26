Месячное размещение государственных и корпоративных облигаций на Мосбирже достигло рекорда

Больше половины этого показателя пришлось на ОФЗ, а общий объем первичных размещений составил 2,3 трлн рублей (без учета краткосрочных бумаг). Из презентации следует, что это наибольший месячный объем за всю историю наблюдений, которые ведутся с 2009 года. Так, согласно статистике, в декабре 2021 года объем размещенной «первички» падал до 522 млрд рублей, а годом ранее составлял 1,3 трлн рублей.