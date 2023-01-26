Километровая пробка образовалась после столкновения двух фур на Витебском проспекте

В Петербурге вечером образовался километровый затор. Причиной пробки стала авария на Витебском проспекте.
По словам пользователей соцсетей, произошло столкновение двух грузовиков. Одна из машин отлетела в сторону дорожного ограждения и пробила его.
Отметим, что в Петербурге, по мнению автомобилистов, увеличился риск аварий. Граждане считают, что это напрямую связано с неспособностью команды чиновников Александра Беглова организовать нормальную работу коммунальных служб. Автомобилисты не раз жаловались на неубранные с дорог снег и наледь.