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Километровая пробка образовалась после столкновения двух фур на Витебском проспекте

Происшествия
Километровая пробка образовалась после столкновения двух фур на Витебском проспекте

В Петербурге вечером образовался километровый затор. Причиной пробки стала авария на Витебском проспекте.

По словам пользователей соцсетей, произошло столкновение двух грузовиков. Одна из машин отлетела в сторону дорожного ограждения и пробила его.

Отметим, что в Петербурге, по мнению автомобилистов, увеличился риск аварий. Граждане считают, что это напрямую связано с неспособностью команды чиновников Александра Беглова организовать нормальную работу коммунальных служб. Автомобилисты не раз жаловались на неубранные с дорог снег и наледь.
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