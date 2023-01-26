Километровая пробка образовалась после столкновения двух фур на Витебском проспекте

Отметим, что в Петербурге, по мнению автомобилистов, увеличился риск аварий. Граждане считают, что это напрямую связано с неспособностью команды чиновников Александра Беглова организовать нормальную работу коммунальных служб. Автомобилисты не раз жаловались на неубранные с дорог снег и наледь.