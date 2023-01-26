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Сын премьера Японии оказался в центре скандала во время рабочего визита в Европу

Политика
Сын премьера Японии оказался в центре скандала во время рабочего визита в Европу

Старший сын премьер-министра Японии Фумио Кисиды Сетаро пользовался служебными машинами посольств для поездок в Париже и Лондоне. Такую информацию опубликовали в издании Daily Shincho.

Как уточнили журналисты, Сетаро Кисида оказался в центре скандала во время рабочего визита в Европу. Он посещал туристические места в Париже и Лондоне с помощью автомобилей японских посольств.

«Это стало острой темой, что поведение Сетаро, который сопровождал (премьер-министра Фумио Кисиду – Прим. ФАН), уж слишком походило на экскурсионную поездку», – говорится в статье.

ВО время прибытия в Канаду также произошел необычный случай. Сетаро Кисида попросил сделать совместное фото с премьером страны Джастином Трюдо.

Сейчас сын главы японского правительства проживает в резиденции отца. Он работает личным секретарем по политическим вопросам премьера страны. Его назначение раскритиковали в Японии.
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