Власти Эфиопии обсудят возобновление работы учебных заведений на севере республики

Аддис-Абеба, 26 января. Власти Эфиопии направили в Тыграй комиссию для обсуждения способов возобновления работы учебных заведений.
Представитель министерства образования Соломон Абраха сообщил, что делегация должна способствовать созданию условий для начала обучения в школах региона. Команда чиновников встретится с руководителями местных образовательных учреждений и разберет данные вопросы.
Ранее компания Ethiopia Airlines возобновила авиасообщение с Тыграем. Пилоты корпорации приняли участие в доставке гуманитарной помощи жителям пострадавших районов.
Кроме того, власти Эфиопии восстановили электроснабжение в северном регионе республики. В дополнение к этому правительство также запустило работу местных телекоммуникационных систем, благодаря которым жители получили полноценный доступ к Интернету и мобильной связи.
Позднее несколько финансовых организаций страны открыли свои двери в штате Тыграй. Среди них государственный банк и несколько частных экономических институтов.
В дополнение к этому правоохранительные органы Эфиопии возобновили работу в северном регионе республики. Силовики начали штатную охрану госучреждений и приступили к регулярным патрулям районов.