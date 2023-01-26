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Власти Эфиопии обсудят возобновление работы учебных заведений на севере республики

Весь мир
Власти Эфиопии обсудят возобновление работы учебных заведений на севере республики

Аддис-Абеба, 26 января. Власти Эфиопии направили в Тыграй комиссию для обсуждения способов возобновления работы учебных заведений.

Представитель министерства образования Соломон Абраха сообщил, что делегация должна способствовать созданию условий для начала обучения в школах региона. Команда чиновников встретится с руководителями местных образовательных учреждений и разберет данные вопросы.

Ранее компания Ethiopia Airlines возобновила авиасообщение с Тыграем. Пилоты корпорации приняли участие в доставке гуманитарной помощи жителям пострадавших районов.

Кроме того, власти Эфиопии восстановили электроснабжение в северном регионе республики. В дополнение к этому правительство также запустило работу местных телекоммуникационных систем, благодаря которым жители получили полноценный доступ к Интернету и мобильной связи.

Позднее несколько финансовых организаций страны открыли свои двери в штате Тыграй. Среди них государственный банк и несколько частных экономических институтов.

В дополнение к этому правоохранительные органы Эфиопии возобновили работу в северном регионе республики. Силовики начали штатную охрану госучреждений и приступили к регулярным патрулям районов.
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