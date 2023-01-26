Tesla увеличила выручку в четвертом квартале 2022 года почти на 40%

Производитель электрокаров Tesla Inc зафиксировал рекордную чистую прибыль по итогам четвертого квартала 2022 года и значительно повысил выручку. Об этом говорится в пресс-релизе американской корпорации.
Квартальная выручка Tesla увеличилась на 37% и достигла 24,3 млрд долларов при среднем прогнозе рынка для этого показателя в 24,7 млрд долларов.
Чистая прибыль в октябре-декабре возросла до 3,69 млрд с 2,3 млрд долларов за тот же период годом ранее. Прибыль в расчете на акцию поднялась с 0,68 до 1,07 доллара, прошлогодний показатель был скорректирован с учетом сплита акций 3:1.
По результатам всего 2022 года чистая прибыль Tesla возросла более чем вдвое и оказалась на отметке 12,6 млрд долларов. Выручка стала больше в полтора раза и достигла 81,5 млрд долларов. Выпуск электромобилей вырос на 47% — до 1,37 млн машин, продажи — на 40%, до 1,31 млн.