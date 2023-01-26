Tesla увеличила выручку в четвертом квартале 2022 года почти на 40%

По результатам всего 2022 года чистая прибыль Tesla возросла более чем вдвое и оказалась на отметке 12,6 млрд долларов. Выручка стала больше в полтора раза и достигла 81,5 млрд долларов. Выпуск электромобилей вырос на 47% — до 1,37 млн машин, продажи — на 40%, до 1,31 млн.