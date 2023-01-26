Список самых забавных способов подъема Титаника со дна океана появился в Сети

Одни предлагали наполнить Титаник шариками для пинг-понга (их бы понадобилось 1,5 миллиарда), чтобы те вытолкнули конструкцию на поверхность. Вторые собирались использовать для этого 120 тонн вазелина. Третьи рассчитывали, что спасти корабль поможет айсберг из жидкого азота. Однако все эти идеи провалились, и Титаник продолжает покоится на дне Атлантического океана.