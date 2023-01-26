Список самых забавных способов подъема Титаника со дна океана появился в Сети

Люди продолжают генерировать идеи, как поднять со дна Атлантического океана знаменитый Титаник. В Сети появился список самых забавных предложений.
Затонувший корабль обнаружили на глубине почти четырех километров только в 1985 году, спустя 73 года после катастрофы. С того момента многие пытались поднять пароход на поверхность, однако это задача оказалась крайне сложной, передает Planet Today.
Одни предлагали наполнить Титаник шариками для пинг-понга (их бы понадобилось 1,5 миллиарда), чтобы те вытолкнули конструкцию на поверхность. Вторые собирались использовать для этого 120 тонн вазелина. Третьи рассчитывали, что спасти корабль поможет айсберг из жидкого азота. Однако все эти идеи провалились, и Титаник продолжает покоится на дне Атлантического океана.