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Диетолог Павличенко сообщила об опасности перехода на растительное питание

Общество
Диетолог Павличенко сообщила об опасности перехода на растительное питание

Растительное питание помогает снизить уровень холестерина и нормализовать пищеварение. Однако такой рацион провоцирует негативные последствия, сообщила диетолог-терапевт Светлана Павличенко.

Такая система питания приводит к дефициту цинка, кальция и других необходимых веществ в организме. Это может спровоцировать остеопороз и ослабление иммунной системы, передает «Газета.ru».

Недостаток железа при растительном рационе вызывает анемию. Поэтому важно относиться к такому питанию с осторожностью и не отказываться полностью от отдельных видов продуктов, предупредила Павличенко.
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