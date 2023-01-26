Диетолог Павличенко сообщила об опасности перехода на растительное питание

Растительное питание помогает снизить уровень холестерина и нормализовать пищеварение. Однако такой рацион провоцирует негативные последствия, сообщила диетолог-терапевт Светлана Павличенко.
Такая система питания приводит к дефициту цинка, кальция и других необходимых веществ в организме. Это может спровоцировать остеопороз и ослабление иммунной системы, передает «Газета.ru».
Недостаток железа при растительном рационе вызывает анемию. Поэтому важно относиться к такому питанию с осторожностью и не отказываться полностью от отдельных видов продуктов, предупредила Павличенко.