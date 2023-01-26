Катя Семенова рассказала, кто из артистов помогает участвующим в СВО бойцам

Многие артисты оказывают помощь российским военнослужащим, участвующим в спецоперации (СВО). Имена этих знаменитостей назвала певица Катя Семенова.
Исполнительница сама помогает российским бойцам уже много месяцев. С апреля она занимается сбором необходимых вещей для солдат. По словам Семеновой, военнослужащим помогает очень много артистов.
«И Таня Абрамова, и Яна Поплавская, и Лена Борзова, и Сережа Варчук — всех я даже сейчас и не перечислю», — приводит слова певицы «МК».
В сборах участвуют не только знаменитости, отметила артистка. Например, бойцам помогают друзья и одноклассницы Семеновой.
Выступать в Донбасс певица еще не ездила, поскольку ее не приглашали. По словам артистки, в зоне СВО в основном молодые ребята, поэтому им нужен кто-то из звезд помоложе — тот, кого они знают.