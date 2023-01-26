Минфин США сообщил о санкциях против Мантурова и Минниханова

Запад активно вводит санкции против Москвы. К расширению ограничений в отношении РФ призывает и президент Украины Владимир Зеленский. Однако не все страны готовы поддержать рестрикции. Среди них Китай, африканские страны и Сербия. Последняя оказалась под давлением Запада из-за своей позиции.