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Минфин США сообщил о санкциях против Мантурова и Минниханова

Политика
Минфин США сообщил о санкциях против Мантурова и Минниханова

Вице-премьер России Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов оказались в санкционном списке США. Такую информацию обнародовали в министерстве финансов Америки.

Минфин Соединенных Штатов сообщил о новых антироссийских санкциях. Под ограничения попали Мантуров и Минниханов. Детали решения пока неизвестны.

Запад активно вводит санкции против Москвы. К расширению ограничений в отношении РФ призывает и президент Украины Владимир Зеленский. Однако не все страны готовы поддержать рестрикции. Среди них Китай, африканские страны и Сербия. Последняя оказалась под давлением Запада из-за своей позиции.
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