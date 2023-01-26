Систему для борьбы с продажей просроченных товаров готовятся запустить в России

В России готовятся запустить систему для борьбы с торговлей товарами с истекшим сроком годности. Она начнет апробироваться уже с 1 февраля.
Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ. Внедрение такой системы исключит техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции, передает городской портал «Вологда-поиск». Необходимые документы уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Кроме молочной продукции и сигарет, под эксперимент попадут также бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалогольные напитки. Товары с истекшим сроком годности будут отслеживаться с помощью маркировки «Честный знак».
Основной задачей проекта станет налаживание процессов обмена информацией между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Если эксперимент окажется успешным, то вскоре продажа просроченной и контрафактной продукции будет блокироваться прямо на кассе.