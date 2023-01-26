Систему для борьбы с продажей просроченных товаров готовятся запустить в России

Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ. Внедрение такой системы исключит техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции, передает городской портал «Вологда-поиск». Необходимые документы уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.