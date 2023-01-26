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Эксперты Global Times назвали причины, по которым могут быть сорваны поставки танков на Украину

Армия
Эксперты Global Times назвали причины, по которым могут быть сорваны поставки танков на Украину

Решение о передаче Киеву западных танков свидетельствует о том, что НАТО отказалась от концепции поставок на Украину только оборонительного оружия. Об этом пишет китайское издание Global Times, сообщает «ПолитРоссия».

Издание отмечает, что танки Leopard 2 и Abrams имеют большой вес и лучше себя показывают в зимний период на замерзшем грунте. Однако ВСУ рассчитывает получить первые машину уже весной, когда на Украине начнется распутица. В этих условиях западная бронетехника будет значительно уступать российским легким и средним танкам.

«Весной и летом дороги становятся грязными, что повлияет на характеристики танков. Напротив, российские танки T-72 и T-90, которые легче, обладают большей мобильностью», — пишет Global Times.

Эксперты издания отмечают, что передача западных танков ВСУ может сорваться из-за конфликта в другой точке мира, экономического кризиса в западных странах или значительных потрясениях на Украине, вызванных внутренними проблемами. Только эти факторы могут отвлечь страны НАТО от событий на Украине и способствовать снижению напряженности в регионе, сообщает Global Times.
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