Эксперты Global Times назвали причины, по которым могут быть сорваны поставки танков на Украину

Издание отмечает, что танки Leopard 2 и Abrams имеют большой вес и лучше себя показывают в зимний период на замерзшем грунте. Однако ВСУ рассчитывает получить первые машину уже весной, когда на Украине начнется распутица. В этих условиях западная бронетехника будет значительно уступать российским легким и средним танкам.