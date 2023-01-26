Жителя Оренбуржья задержали за попытку вступить в ряды ВСУ

Мужчина решился на это под действием украинского проекта по вербовке граждан. Злоумышленник получал информацию через Telegram-канал. Оренбуржец затем через Сеть заявил, что хочет воевать против российских солдат в рядах ВСУ. За такое намерение его может ждать суд по статье о государственной измене.