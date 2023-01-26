Жителя Оренбуржья задержали за попытку вступить в ряды ВСУ

Оренбургские правоохранители задержали 41-летнего мужчину. Гражданин попытался вступить ряды украинской армии, сообщил канал RT.
Мужчина решился на это под действием украинского проекта по вербовке граждан. Злоумышленник получал информацию через Telegram-канал. Оренбуржец затем через Сеть заявил, что хочет воевать против российских солдат в рядах ВСУ. За такое намерение его может ждать суд по статье о государственной измене.
Ранее в Ростове-на-Дону суд отправил в СИЗО мужчину, который намеревался встать на сторону украинских боевиков.