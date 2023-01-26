Дали танки, дадут и истребители, решают не немцы: военный эксперт Литовкин о поставках ФРГ ВСУ

До середины недели правительство Германии так же твердо было намерено отказать Киеву в поставках своих танков Leopard 2. Однако разговоры о том, что немцы все-таки разрешат реэкспорт из других стран, а затем и о партии принадлежащих Германии «Леопардах» начались задолго до прибытия Шольца в Бундестаг страны. Все слухи оказались актуальными: правительство согласилось на поставки танков ВСУ. Не произойдет ли того же в связи с запросом Украины на предоставление западных истребителей?