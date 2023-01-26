Дали танки, дадут и истребители, решают не немцы: военный эксперт Литовкин о поставках ФРГ ВСУ

Министр обороны Германии Борис Писториус поддержал федерального Олафа Шольца в его отказе отправлять Украине истребители. «Ни сейчас, ни в будущем», — твердо заявил глава германского кабмина, выступая перед депутатами Бундестага в среду, 25 января. Насколько такая решимость германского руководства может быть устойчивой, оценил военный обозреватель, журналист, писатель, полковник запаса Виктор Литовкин.
До середины недели правительство Германии так же твердо было намерено отказать Киеву в поставках своих танков Leopard 2. Однако разговоры о том, что немцы все-таки разрешат реэкспорт из других стран, а затем и о партии принадлежащих Германии «Леопардах» начались задолго до прибытия Шольца в Бундестаг страны. Все слухи оказались актуальными: правительство согласилось на поставки танков ВСУ. Не произойдет ли того же в связи с запросом Украины на предоставление западных истребителей?
«Вы же понимаете, что, во-первых, министр обороны Германии полностью подчинен канцлеру ФРГ: как скажет он, так и будет. И никуда Писториус не денется, он подчиненный. Как в футбольной команде есть капитан, есть футболисты, и если капитан сказал, футболисты будут делать. В свою очередь сам Шольц подчиняется Вашингтону. Что там скажут, то он будет выполнять. Для вида, он, конечно, потрепыхался немножко, заставил американцев тоже выделить свои танки Abrams, чтобы горели на российской земле не только «Леопарды» — «Абрамсы» тоже. Ну и выполнил, что ему велели. Скажут ему завтра, прыгни в холодную воду, он прыгнет в холодную воду», — считает военный обозреватель.
А скажут дать истребители — отправит сколько надо, подытожил эксперт.
Ранее Виктор Литовкин рассказал ФАН, что выделение Великобританией Киеву танков Challenger 2 не способно оказать влияние на ход боевых действий.